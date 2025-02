Uttarakhand Avalanche: गूगल अर्थ फुटेज में दिखा चमोली का बर्फीला इलाका, जहां हिमस्खलन में फंसे BRO मजदूर

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां शुक्रवार सुबह एक बड़े हिमस्खलन (Avalanche) ने भारी तबाही मचाई. यह हादसा भारत-तिब्बत सीमा के पास माणा गांव के पास हुआ, जिससे 57 मजदूर बर्फ में दब गए. अब तक 32 मजदूरों को बचाया जा चुका है, जबकि 25 से अधिक अब भी लापता हैं.

Uttarakhand Avalanche: बद्रीनाथ के पास हुए भारी हिमस्खलन में 25 मजदूर अब भी लापता, रेस्क्यू में आ रहीं ये दिक्कतें.

गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों में चमोली जिले का वह ऊंचाई वाला इलाका दिखा है, जहां मजदूर बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं. यह क्षेत्र बद्रीनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है और समुद्र तल से 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. पीटीआई न्यूज एजेंसी द्वारा साझा किए गए गूगल अर्थ दृश्यों में देखा गया कि यह इलाका चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे बचाव कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं.

VIDEO | Google Earth visuals show the remote spot in Chamoli amid the lofty Himalayan mountains where 41 BRO labourers are still trapped after an avalanche hit their camp.

The incident site is close to Mana, three kilometres from Badrinath and the last village on the India-Tibet… pic.twitter.com/UAyz1SLwDP

— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2025