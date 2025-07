Fact Check: क्या इनकम टैक्स बिल 2025 में एलएलपी पर LTCG टैक्स बढ़ाने की बात है...सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को विभाग ने किया खारिज

Fact Check: हाल ही में सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स को लेकर कुछ मैसेज वायरल हुए है. जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि साल 2025 के इनकम टैक्स के बिल में एलएलपी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाया जा सकता है.बताया जा रहा है कि यह टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा, वह भी Alternative Minimum Tax (AMT) के ज़रिए. लेकिन अब इस दावे पर खुद इनकम टैक्स विभाग ने जवाब दिया है, टैक्स बढ़ाने की बात को खारिज किया है.एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक खत्री ने X पर लिखा कि नए बिल में LLPs पर LTCG टैक्स बढ़ाया जा सकता है और इसका असर फैमिली ऑफिस, प्रमोटर संस्थाएं और LLP के तहत चल रहे निवेश फंड्स पर पड़ेगा.

वहीं एक अन्य यूज़र ने भी इस खबर को शेयर करते हुए टैक्स व्यवस्था पर नाराज़गी जताई और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय को टैग किया.

सीए का कमेंट

The new I-T Bill may raise LTCG tax on LLPs from 12.5% to 18.5% via AMT.

इनकम टैक्स विभाग की जानकारी

There are news articles circulating on various media platforms that the new Income Tax Bill, 2025 proposes to change tax rates on LTCG for certain categories of taxpayers.

It is clarified that the Income Tax Bill, 2025 aims at language simplification and removal of…

