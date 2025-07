WI vs PAK T20I and ODI Series 2025 Live Streaming: क्या भारत में उपलब्ध होगा वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान टी20 और वनडे सीरीज का प्रसारण? जानिए कैसे उठाए इन मैचों का लाइव लुफ्त

How & Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम एक बार फिर एक्शन में लौटने को तैयार है. हाल ही में समाप्त हुई दो-फॉर्मेट सीरीज़ (टेस्ट और टी20आई) में वेस्टइंडीज को 8-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा. टीम को 3-0 से टेस्ट सीरीज़ और 5-0 से टी20 सीरीज़ में वाइटवॉश झेलना पड़ा. अब शाई होप की अगुवाई में वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज़ खेलेगी, जो उनके घरेलू मैदान और अमेरिका में आयोजित होगी. वेस्टइंडीज क्रिकेट फिलहाल कठिन दौर से गुजर रहा है. टेस्ट क्रिकेट में उनकी गेंदबाज़ी तो ठीक-ठाक चल रही है, लेकिन बल्लेबाज़ी ने बुरी तरह निराश किया है. क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे ओवल टेस्ट? जानिए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के निर्णायक मुकाबले में तेज़ गेंदबाज़ की उपलब्धता की कितनी संभावना

दूसरी ओर टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज़ी ने कुछ हद तक प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी गेंदबाज़ी में धार की कमी साफ दिख रही है. इसी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ में 5-0 से हार का सामना करना पड़ा. अब वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर हालात बदलना चाहेगी.

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश दौरे पर मिली सीरीज़ हार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कोच माइक हेसन के मार्गदर्शन में पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों के साथ एक नई शुरुआत की है। हालांकि पहले दो टी20 मुकाबलों में खराब बल्लेबाज़ी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया और सीरीज़ उनके हाथ से निकल गई। कप्तान सलमान आगा की अगुवाई में टीम अब वेस्टइंडीज दौरे पर बेहतर बल्लेबाज़ी प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। चूंकि यह सीरीज़ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का हिस्सा है, लिहाज़ा यह पाकिस्तान के लिए काफी अहम है.

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान टी20 और वनडे सीरीज 2025 का पूरा शेड्यूल(WI vs PAK Series 2025 Full Schedule)

दिनांक मैच विवरण स्थान मैच प्रारंभ समय (IST) 1 अगस्त 2025 पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय सेंट्रल ब्रावर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा सुबह 5:30 बजे 3 अगस्त 2025 दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय सेंट्रल ब्रावर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा सुबह 5:30 बजे 4 अगस्त 2025 तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय सेंट्रल ब्रावर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा सुबह 5:30 बजे 8 अगस्त 2025 पहला वनडे इंटरनेशनल ब्रायन लारा स्टेडियम, तारोबा, त्रिनिदाद रात 11:30 बजे 10 अगस्त 2025 दूसरा वनडे इंटरनेशनल ब्रायन लारा स्टेडियम, तारोबा, त्रिनिदाद शाम 7:00 बजे 12 अगस्त 2025 तीसरा वनडे इंटरनेशनल ब्रायन लारा स्टेडियम, तारोबा, त्रिनिदाद शाम 7:00 बजे

भारत में WI बनाम PAK टी20 और वनडे सीरीज 2025 लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान सीरीज़ 2025 का कोई भी मुकाबला टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा. किसी भी भारतीय स्पोर्ट्स चैनल के पास इस सीरीज़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं हैं. ऐसे में दर्शकों को टीवी पर यह मुकाबले देखने को नहीं मिलेंगे.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान टी20 और वनडे सीरीज 2025 लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि, वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान सीरीज़ के सभी T20I और ODI मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. FanCode के पास इस सीरीज़ के डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग अधिकार हैं. दर्शक FanCode ऐप या वेबसाइट पर जाकर मैच पास खरीदकर पूरे मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.