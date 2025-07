Satara: पैर फिसला तो हादसा तय! स्कूल जाने के लिए लोहे के पोल का बच्चे कर रहे है इस्तेमाल, नीचे बह रहा है उफनता नाला, सातारा जिले का VIDEO आया सामने

सातारा, महाराष्ट्र: देश में शहरी भागों में बड़े बड़े ब्रिज और चमचमाती सड़के होती है. लेकिन दूर दराज के गांवों में आज भी लोगों को सड़क और नदी,नालों पर ब्रिज नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को और छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है. पिछले कुछ दिनों में हमने मध्य प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीणों भागों में ऐसी घटनाएं देखी है और इसके वीडियो भी देखें है, जहांपर गर्भवती महिलाओं को खाट के सहारे नदी पार करवाई जा रही है, तो वही मध्य प्रदेश के ही सिवनी जिले में दो दिन पहले ही छात्रों का ऐसा वीडियो सामने आया है,जहांपर छात्र कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर है. अब महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों की भी हालत ऐसी ही है. पिछले दिनों हमने पालघर जिले का वीडियो देखा था, जिसमें छात्र नदी पार करते हुए स्कूल जा रहे थे. अब सातारा जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जहांपर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एक उफनते हुए नाले पर रखे इलेक्ट्रिक के छोटे पोल से नाला पार कर रहे है.

अगर इनका पैर यहां से फिसलता है तो हादसा होना तय है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर छात्र, उफनती नदी पार करते हुए दिखे बच्चे, महाराष्ट्र के पालघर जिले का वीडियो आया सामने

पोल पार करते बच्चे

#WATCH | Viral Video Of Children ‘Risking Lives’ To Reach School Was Staged, Says Satara Administration#satara #Maharashtra #MaharashtraNews pic.twitter.com/kTUSuJSS60

— Free Press Journal (@fpjindia) July 29, 2025