India Next Match: एशिया कप 2025 में इस टीम के साथ भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जानें भारत का अगला मैच कब और कहां खेला जाएगा; ये है सारी जानकारी

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 4: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का चौथा मुकाबला बुधवार यानी 24 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से की, वहीं बांग्लादेश की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Liton Das) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan In Asia Cup 2025 Final Scenarios: पहली बार एशिया कप के फाइनल में टकराएगी टीम इंडिया और पाकिस्तान! बन रहे हैं ये दो समीकरण

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात की जमीन पर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पहले मैच में मेजबान यूएई क्रिकेट टीम को 9 विकेट से करारी मात दी. उसके बाद टीम इंडिया ने ने ग्रुप-ए में अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेला और यहां भी 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी. इसके बाद टीम इंडिया ने ओमान को भी 21 रनों से हराया था.इसके साथ टीम इंडिया ने सुपर 4 स्टेज में अजेय रहकर अपनी जगह बनाई.

सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की है. टीम इंडिया ने पहले ही मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया को अब सुपर 4 राउंड में दो और मैच खेलने हैं आइए जानते हैं इसकी जानकारी.

टीम इंडिया के एशिया कप 2025 के अगले दो मैच

24 सितंबर: टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश (दुबई)

26 सितंबर: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका (दुबई).

फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?

एशिया कप के सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया को दो और मैच खेलने हैं इसके बाद फाइनल में कौन सी टीमें खेलेगी इसे लेकर फैसला हो जाएगा. टीम इंडिया को अगर फाइनल में पहुंचना है तो आसान रास्ता है ये कि वे दोनों टीमों को हरा दे तो उनकी बर्थ कंफर्म हो जाएगी. वहीं अगर टीम इंडिया एक मैच हार जाती है तो फिर नेट रनरेट अच्छी होगी तो वे क्वालिफाई कर जाएंगे.