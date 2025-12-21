India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final Match Live Toss And Scorecard: दुबई में टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team, ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Final Match Live Toss And Scorecard Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 21 दिसंबर को भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Live Streaming: आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IND U19 vs PAK U19 Final Match Live Toss Update)

India captain Ayush Mhatre wins toss, opts to bowl against Pakistan in U19 Asia Cup final#U19AsiaCupFinal #U19AsiaCup #INDvPAK Live Scorecard: https://t.co/vjIvxrKpa6 Live Updates: https://t.co/iGPE5fvhIP — CricketNDTV (@CricketNDTV) December 21, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND U19 vs PAK U19 Final ODI Playing XI)

टीम इंडिया U19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह.

पाकिस्तान U19: समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम.

भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Scorecard)

अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में एंट्री मारी. वहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में हराकर खिताबी जंग के लिए क्वालीफाई किया. टीम इंडिया की सेमीफाइनल जीत में गेंदबाजों के बाद आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने अर्धशतक जड़ा. बारिश से प्रभावित मैच 20-20 ओवर का हुआ. टीम इंडिया को 139 रन का लक्ष्य मिला था, जिससे टीम ने आठ विकेट और दो ओवर रहते हासिल कर लिया.

टीम इंडिया आठवीं बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी, जबकि पाकिस्तान चौथी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.