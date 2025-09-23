Aaj Ka Mausam, September 23: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? उत्तर भारत में रहेगी उमस भरी गर्मी, कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान

Aaj Ka Mausam (Photo- @Indiametdept)

Today's Weather, September 23: देशभर में मानसून की पकड़ कमजोर पड़ रही है और मौसम विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि यह जल्द ही विदा हो सकता है. इस साल देशभर में भारी बारिश हुई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने (Cloudburst News) से भारी तबाही हुई और पंजाब बाढ़ (Punjab Flood) में डूब गया, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और घर बह गए. मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर के अंत तक मानसून विदा हो जाएगा और बारिश (Rain Alert) की गति धीमी हो जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्टूबर तक देशभर में मानसून विदा हो जाएगा.

इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश (Heavy Rain Warning) हो सकती है. तो आइए जानते हैं आज, 23 ​​सितंबर को राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक कैसा रहेगा मौसम.

दिल्ली में आज का मौसम (Today Delhi Weather)

अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. उमस भरी गर्मी से परेशानी हो सकती है. दशहरे तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है. यमुना नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है और लोग धीरे-धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (Today UP Weather)

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. इसका मतलब है कि 23 सितंबर को किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर सकता है. अगस्त में हुई भारी बारिश और बाढ़ की यादें अभी भी ताजा है.

बिहार में आज का मौसम (Today Bihar Weather)

पटना, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय, सीवान, सारण, भोजपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे बिहार के जिलों में कल गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. 23 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. दशहरा के दौरान भी मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है.

झारखंड में आज का मौसम (Today Jharkhand Weather)

झारखंड के सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और हज़ारीबाग जिलों में 23 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की है.

उत्तराखंड में आज का मौसम (Today Uttarakhand Weather)

उत्तराखंड के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. इसका मतलब है कि 23 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, हाल ही में बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए, अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम (Today Himachal Pradesh Weather)

हिमाचल प्रदेश में 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा और सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए बारिश का कोई पूर्वानुमान न होने के बावजूद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मध्य प्रदेश में आज का मौसम (Today Madhya Pradesh Weather)

23 सितंबर को मध्य प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

राजस्थान में आज का मौसम (Today Rajsthan Weather)

राजस्थान में 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा. ज्यादातर जिलों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है.

महाराष्ट्र में आज का मौसम (Today Maharashtra Weather)

मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. ये बारिश, खासकर दोपहर के समय, ज्यादा तेज होने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. हालांकि, 26 सितंबर से पूरे राज्य में कम दबाव के क्षेत्र का असर महसूस किया जाएगा.

गुजरात में आज का मौसम (Today Gujrat Weather)

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश होगी. राज्य में 28 सितंबर तक मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञानी अंबालाल पटेल ने नवरात्रि के दौरान भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है.