राजस्थान के कोटा में एक जोड़े ने पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर अश्लील हरकतें की, जिसे वहां मौजूद भीड़ ने रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में कपल को एक दूसरे से गले लगते हुए और अश्लील हरकतें करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि दोनों नशे में धुत्त हैं. घटना सरोवर टॉकीज के पास सब्ज़ी मंडी रोड पर हुई. जानकारी के अनुसार नशे में धुत 22 वर्षीय युवक 17 वर्षीय लड़की को लेकर भाग गया था. लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, युवक पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करता रहा. यह हंगामा लगभग 20 मिनट तक चला और फिर संतुलन बिगड़ने के बाद दोनों गाड़ी से गिर गए. पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण, पब्लिक में अश्लीलता करने का मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: आगरा में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, मना करने पर महिला पर तानी बंदूक; आरोपी गिरफ्तार
कोटा में पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर प्रेमी जोड़ों ने की अश्लील हरकत
पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर, प्रेमी युगल ने किया हाइवोल्टेज ड्रामा।
ख़बर राजस्थान के कोटा से है युवक और युवती पहले पुलिस की गाड़ी पर चढ़ते हैं और जमकर हंगामा भी करते हैं।
पुलिस के अनुसार लड़का नशे की हालत में था, लड़की को भगाकर लाया था,
क्योंकि लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की… pic.twitter.com/046eLXZMmU
— The Sprite News (@news_sprite) September 21, 2025
