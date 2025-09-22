इंटरनेट पर एक हैरान कर देनेवाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स को युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में महिला को पुरुष का विरोध करते और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. शख्स 5,000 रुपये की पेशकश कर उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था. जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपी श्यामवीर सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन महिला लगातार उसका विरोध करती रही. यह घटना तब घटी जब महिला अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर थी. व्यक्ति ने कथित तौर पर अश्लील इशारे किए. वीडियो के वायरल होने के बाद, आगरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर श्यामवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने घटना में इस्तेमाल की गई कार और लाइसेंसी पिस्तौल उसके कब्जे से बरामद कर ली. यह भी पढ़ें: VIDEO: फिल्मी स्टाइल में अपहरण! गरबा प्रैक्टिस से बेटी को किया किडनैप, पिस्टल की नोक पर उठा ले गए घरवाले

महिला के साथ छेड़छाड़ करनेवाला गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में सड़कों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित है देखिए आगरा में रेस्टोरेंट के बाहर तमंचा दिखाकर एक व्यक्ति ने युवती के साथ अश्लील हरकत की कोशिश की। पीड़िता अपने दोस्त के साथ वहां खड़ी थी। आरोपी ने युवती को जबरन अपने साथ ले जाने के लिए 5000 रुपये की पेशकश की। जब युवती ने साफ… pic.twitter.com/KVEGgIn9Pj — Madan Mohan Soni (@madanjournalist) September 21, 2025

आगरा में एक व्यक्ति ने महिला पर बंदूक तान दी

