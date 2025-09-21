VIDEO: फिल्मी स्टाइल में अपहरण! गरबा प्रैक्टिस से बेटी को किया किडनैप, पिस्टल की नोक पर उठा ले गए घरवाले

Woman Kidnapped From Garba Practice in Mandsaur: मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां गरबा पंडाल का माहौल अचानक डर और अफरातफरी में बदल गया. शनिवार की रात, जब महिलाएं और युवतियां गरबा की प्रैक्टिस में मग्न थीं, तभी कुछ लोग वहां आए और एक महिला को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले गए. इस दौरान एक आरोपी के हाथ में कट्टा भी था, जिससे वहां मौजूद लोग सहम गए.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना मंदसौर के खानपुरा इलाके की है. शनिवार रात करीब 10 बजे भावसार धर्मशाला में गरबा की प्रैक्टिस चल रही थी. तभी 4 युवक और 2 महिलाएं वहां आ धमके. उन्होंने गरबा कर रही एक महिला को पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे. यह देखकर बाकी लोग डरकर पीछे हट गए.

हालांकि, एक युवती ने हिम्मत दिखाकर अपनी सहेली को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे धक्का दे दिया और उसके साथ मारपीट भी की. आरोपी महिला को गलियों में घसीटते हुए एक वैन में डालकर ले गए.

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी. खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी. गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शामगढ़ थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने एक वैन को रोका. वैन की तलाशी लेने पर अगवा की गई महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

मध्यप्रदेश – मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण। 4 पुरुष और 2 महिला आए। वो उसको जबरन घसीटकर गाड़ी में ले गए। पुलिस ने नाकेबंदी करके सबको पकड़ा। पता चला कि पति दारूबाज है, पत्नी को पीटता है। इससे तंग आकर वो दूसरे शख्स के साथ लिव इन में रहने लगी थी। किडनैप करने… pic.twitter.com/pOuSQ6WWlU — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 21, 2025

क्यों किया गया अपहरण?

जब पुलिस ने मामले की जांच की, तो पता चला कि यह अपहरण किसी और ने नहीं, बल्कि महिला के घरवालों ने ही किया था. थाना प्रभारी ने बताया कि महिला शादीशुदा है, लेकिन वह अपने पति की शराब पीने और मारपीट करने की आदतों से तंग आ चुकी थी. इसलिए, वह पिछले 3 महीने से अपने पति का घर छोड़कर यश नाम के एक युवक के साथ मंदसौर में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी.

महिला का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. इसीलिए वे लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए गरबा पंडाल पहुंच गए. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती और यश के साथ ही रहना चाहती है.

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.