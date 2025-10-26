MP Shocker: चारा मशीन में तीन टुकड़ों में कटा सांप, फिर भी 18 वर्षीय लकड़ी को डंस लिया; इलाज में देरी से हुई मौत

Morena snake bite incident (Photo Credits Pixabay)

Morena Snake Bite Incident: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां सबलगढ़ (Sabalgarh Snake Bite Incident) क्षेत्र के नौदंडा गांव में तीन टुकड़ों में कटे सांप ने एक 18 वर्षीय लड़की को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक भारती कुशवाहा अपने पालतू जानवरों के लिए हरा चारा काट रही थी, तभी हार्वेस्टिंग मशीन (Harvesting Machine) में छिपा एक सांप उसमें फंस गया और उसके तीन टुकड़े हो गए.

सांप के कटे हुए टुकड़े चारे में गिर गए. जब भारती ने उसे उठाया, तो सांप का सिर, जो अभी भी जिंदा था, उसने हाथ में काट लिया. इससे लकड़ी की हालत बिगड़ने लगी.

सांप के काटने से लड़की की मौत

परिवार ने शुरुआत में गांव में ही एक तांत्रिक से उपचार करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. फिर उसे सबलगढ़ अस्पताल (Sabalgarh Hospital) लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रामपुर थाना प्रभारी राम मंत्र गुप्ता ने पुष्टि की है कि नौदंडा गांव में एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि उन्हें नियमानुसार सहायता मिल सके.

ग्रामीणों के लिए चेतावनी

यह घटना स्थानीय निवासियों के लिए एक चेतावनी है कि वे खेतों में काम करते समय या चारा इकट्ठा करते समय सावधानी बरतें और सांपों के संपर्क से बचने के उपाय करें.