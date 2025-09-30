Morena Shocker: दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी बेटी, पिता ने मार दी गोली; शव को तिरपाल में लपेटकर नदी में फेंका

Morena Honor Killing: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पुलिस (MP Police) ने 17 साल की बेटी की हत्या के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार किया है. लड़की इंटरमीडिएट की छात्रा थी और कथित तौर पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी. बताया जा रहा है कि लड़की की दूसरी जाति के लड़के से सगाई को लेकर घर में विवाद हुआ और गुस्से में आकर पिता ने यह खौफनाक कदम (Morena Murder) उठा लिया. घटना का खुलासा तब हुआ जब एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी. उसने बताया कि 23 सितंबर की रात को आरोपी के घर से गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई दीं.

लड़की तब से लापता थी. जब पड़ोसी ने उसकी बेटी के बारे में पूछताछ की, तो परिवार ने गोलमोल जवाब दिए. शक होने पर उन्होंने सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शव को तिरपाल में लपेटकर नदी में फेंका

पुलिस (Morena Police) जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने शव को तिरपाल में लपेटा, उसे बोरी की तरह बांधा और उसमें पत्थर भरकर पास की एक नदी में फेंक दिया. पुलिस और SDRF की टीमों ने रविवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया और सुबह करीब 10 बजे शव बरामद किया.

छोटी बहन ने दी गवाही

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय लड़की की छोटी बहन भी घर पर मौजूद थी. उसने अपने पिता को गुस्से में अपनी बहन को गोली मारते हुए देखा. इस बयान ने पुलिस के संदेह की पुष्टि की और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है. हालांकि, बारीकी से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

ऑनर किलिंग के बढ़ते मामले

मुरैना की यह घटना ऑनर किलिंग के उन मामलों में से एक है जहां समाज और जाति के नाम पर अपनों की हत्या कर दी जाती है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच से स्पष्ट है कि लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने पर अड़ी हुई थी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई.