काबुल से विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंचा 13 साल का बच्चा, अधिकारी हैरान

Representational Image | File

नई दिल्ली, 22 सितंबर : दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली. अफगानिस्तान (Afghanistan) के काबुल से दिल्ली आई एक फ्लाइट में 13 साल का एक बच्चा छिपकर भारत पहुंच गया. यह बच्चा कोई यात्री नहीं था, बल्कि वह कम एयरलाइंस की फ्लाइट आरक्यू-4401 में लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर भारत आ गया. यह घटना 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 बजे सामने आई, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करने के बाद एयरलाइन के सिक्योरिटी स्टाफ ने बच्चे को विमान के पास घूमते हुए देखा. शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई, तो चौंकाने वाला सच सामने आया.

पूछताछ में पता चला कि बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है और वह बिना किसी वैध दस्तावेज और टिकट के, विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत आ गया था. सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत मामले की जानकारी एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों को दी फौरन एयरक्राफ्ट की पूरी तलाशी ली गई. इस दौरान एयरलाइन की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम ने लैंडिंग गियर एरिया से एक छोटा लाल रंग का ऑडियो स्पीकर भी बरामद किया, जिससे यह अंदेशा जताया गया कि बच्चा अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आया था. यह भी पढ़ें : अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत ने देर से क्यों दिया जवाब? राजनाथ सिंह ने बताई वजह

इसके बाद बच्चे को दिल्ली एयरपोर्ट के आई-टू-आई (इमीग्रेशन टू इमीग्रेशन) क्षेत्र में लाया गया, जहां सभी संबंधित एजेंसियों ने उससे विस्तृत पूछताछ की. सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चा अकेले और बिना किसी आपराधिक उद्देश्य के भारत आया है. पूछताछ और जरूरी औपचारिकताओं के बाद उसी दिन दोपहर को कम एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट आरक्यू-4402 से बच्चे को वापस काबुल भेज दिया गया. फिलहाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बच्चा लैंडिंग गियर में कैसे छिप सका और विमान में सफर कर भारत तक पहुंच गया.