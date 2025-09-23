Ayodhya Ramleela: अयोध्या में रामलीला का शुभारंभ, मंच पर जीवंत हुईं रामकथा की झलकियां

अयोध्या, उत्तर प्रदेश, 23 सितंबर (एएनआई): भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में सोमवार को बहुप्रतीक्षित रामलीला का सातवां संस्करण भक्ति, भव्यता और रंगमंचीय आकर्षण के साथ आरंभ हुआ. यह आयोजन फेमस राम कथा पार्क में हो रहा है. रामलीला की शुरुआत भगवान श्रीराम के जन्मदृश्य से हुई, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया. रामलीला में बड़े कलाकारों ने अपनी प्रतिभा बिखेरी है. प्रसिद्ध अभिनेता विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने भगवान शिव की भूमिका निभाई है, फिल्म अभिनेता अवतार गिल ने नारद मुनि की भूमिका में जीवंतता भर दी. अभिनेत्री सोनम तिवारी ने देवी पार्वती के रूप में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस वर्ष की रामलीला में अभिनेता पुनीत ईश्वर, सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari), सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया है. यह भी पढ़ें: दीपावली पर इस बार शाम को नहीं होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जारी हुआ शेड्यूल
आयोजकों के अनुसार, अयोध्या की यह रामलीला वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी धार्मिक नाट्य प्रस्तुतियों में से एक है. पिछले साल इसे 45 करोड़ से अधिक दर्शकों ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखा था.
संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने जानकारी दी कि रामलीला का सीधा प्रसारण प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे अपने घरों से इस भव्य आयोजन को देखें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें।