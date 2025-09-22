डेटिंग रियालिटी शो Lazawal Ishq का टीजर देख आगबबूला हुई पाकिस्तानी जनता, शो को लेकर हो रही तीखी आलोचना

आयशा ओमर (Photo: Instagram@theprintindia)

पाकिस्तान (Pakistan) का पहला डेटिंग रियालिटी शो का टीजर लॉन्च हो चुका है. टीजर देखने के बाद से पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा फूटा है. "लव आइलैंड" पर बेस्ड यह एक डेटिंग शो है, जिसमें पाकिस्तानी कंटेस्टेंट शामिल हैं, टीजर जारी होने के बाद से मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में गुस्सा भड़का दिया है, जबकि अभी तक इसका कोई एपिसोड प्रसारित नहीं हुआ है और यह सीरीज़ केवल YouTube पर ही उपलब्ध है. यह शो यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाएगा इसलिए पाकिस्तान के प्रसारण नियामक ने शनिवार को कहा कि वह जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उसका कोई अधिकार नहीं है. पिछले हफ़्ते, आयशा उमर ने विला में कंटेस्टेंट का स्वागत करने से पहले बोस्पोरस नदी पर अपनी सैर का एक टीज़र साझा किया था. लेकिन इस प्रोमो की ऑनलाइन आलोचना शुरू हो गई, आलोचकों ने इसे "गैर-इस्लामी" करार दिया और वेस्टर्न कल्चर की नकल करने का आरोप लगाया. यह भी पढ़ें: Pakistan: बलूचों को 'आतंकवाद' के आरोपी रिश्तेदारों से दूर रहने की ताकीद, मानवाधिकार संगठन ने इसे उत्पीड़न बताया

बता दें कि लाज़ावाल इश्क' (Eternal Love) एक पाकिस्तानी डेटिंग रियलिटी शो है, जिसे आयशा ओमर होस्ट कर रही हैं. यह शो इस्तांबुल, तुर्की में शूट किया गया है. यह रियालिटी शो तुर्की के ‘अश्क अदासी’ से इंस्पायर्ड है, जो फेमस अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइज़ी ‘लव आइलैंड’ से मिलता-जुलता है. इस शो में चार पुरुष और चार महिलाएं एक आलिशान विला में साथ रहते हैं, जहां उनकी हर बातचीत और गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है. लाजावल इश्क 29 सितंबर को यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है.

हालांकि, पाकिस्तान जैसे पारंपरिक और मुस्लिम बहुल देश में, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवैध हैं और डेटिंग को सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता है, ऐसे शो का प्रसारण समाज के एक वर्ग में तीव्र विरोध और बहस को जन्म दे रहा है.