Navratri 2025: PM मोदी ने नवरात्रि की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा; 'साहस, संयम और संकल्प का पर्व जीवन में लाए नया विश्वास'

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का सोमवार से आगाज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने नवरात्रि के पावन पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस पावन पर्व पर भक्ति-भाव से जीवन में नई शक्ति की कामना की. यह भी पढ़े: Sharad Navratri 2025 Greetings: शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई! दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें मां दुर्गा के ये मनमोहक WhatsApp Stickers, GIF Images और HD Wallpapers

PM मोदी ने नवरात्रि की दी शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं. साहस, संयम और संकल्प के भक्ति-भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी.

प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे जीवन में शक्ति, साधना और समृद्धि का संचार करे। उनकी कृपा से भारत आत्मनिर्भरता, प्रगति और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व में शांति और कल्याण का मार्गदर्शक बने.

नितिन गडकरी ने भी दी बधाई

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से नवरात्रि की शुभकामनाएं दी.उन्होंने एक्स पर लिखा, "सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। समस्त देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं.

पीयूष गोयल ने देशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "मां का आगमन। शारदीय नवरात्रि हर वर्ष अपने साथ अनंत खुशियों का भंडार लेकर आती है और श्रद्धालुओं के दुखों को मिटाकर जीवन में नवीन ऊर्जा और प्रकाश फैलाती है. ऐसे पावन पर्व पर मां दुर्गा में श्रद्धा रखने वाले सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी.

सीएम योगी ने दे बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को मां भगवती जगदम्बा की आराधना व उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. मां सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसिंचित करें, यही प्रार्थना है.

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, "आप सभी भक्तों को मां भगवती जगदम्बा की आराधना व उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां से मेरी यही कामना है कि आप सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें, जय माता दी.