पुणे से एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जहां एक बंदर स्थानीय पान की दुकान में घुस गया और काउंटर पर बैठकर चॉकलेट और बिस्कुट खाने लगा. इस घटना को देख लोकल लोग हैरान रह गए. इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बंदर को देखकर दुकान के ग्राहक और आस-पास के निवासी डरते हुए देखे गए. इस अप्रत्याशित मेहमान ने दुकान से जाने से पहले कुछ देर तक हंगामा किया. अधिकारियों ने लोगों से बंदरों को खाना न देने की अपील की है और चेतावनी दी है कि इस तरह का व्यवहार उन्हें आबादी वाले इलाकों में घूमने के लिए प्रोत्साहित करता है. यह भी पढ़ें: Cow Attacked: गाय ने सड़क पर दौड़कर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग, कल्याणपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

पुणे में पान की दुकान में घुसा बंदर

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)