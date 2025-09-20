Cow Attacked: गाय ने सड़क पर दौड़कर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग, कल्याणपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@NewsPlus_21)

कानपुर, उत्तर प्रदेश: लोगों पर आएं दिन आवारा मवेशियों के हमले हो रहे है. इन हमलों में लोग घायल भी हो रहे है और कई लोग अब तक अपनी जान भी गंवा चुके है. ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) के कल्याणपुर (Kalyanpur) से सामने आया है. जहांपर सड़क पर एक गाय ने एक बुजुर्ग शख्स पर दौड़कर हमला किया. इस दौरान बुजुर्ग के नीचे गिरने के बाद कई देर तक गाय इस बुजुर्ग को सींगों से मारती रही. इस दौरान एक शख्स डंडे से उसे मारकर भगाने की कोशिश, बावजूद इसके गाय काफी गुस्से में होती है और वह काफी देर तक बुजुर्ग को सींगों से मारती है. कई देर बाद आख़िरकार गाय बुजुर्ग को छोड़कर भागी.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: आवारा सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला, सींगों से उठाकर फेंका, हमले में हुई मौत, राजस्थान के बालोतरा का वीडियो आया सामने; VIDEO

बुजुर्ग पर गाय ने किया हमला

घायल हुआ बुजुर्ग शख्स

इस वीडियो (Video) में साफ दिखाई देता है कि गाय ने बुजुर्ग को सड़क पर गिराकर बार-बार रौंदा और सिर से टक्कर मारी. राह चलते लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते रहे लेकिन गाय की आक्रामकता के कारण पास नहीं आ सके.

हॉस्पिटल में एडमिट हुए बुजुर्ग

जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया,जहां उनकी स्थिति अभी भी नाज़ुक बनी हुई है.इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.वहीं, सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो को देखकर लोग हैरान और गुस्से में हैं.

 