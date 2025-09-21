Zubeen Garg Death: गुवाहाटी पहुंचा जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी फैंस की भीड़

(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zubeen Garg's Mortal Remains Arrive in Guwahati: असम के प्यारे और मशहूर सिंगर ज़ुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार को दिल्ली से गुवाहाटी एयरपोर्ट लाया गया. एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया. इस खबर के मिलते ही उनके फैंस और चाहने वालों की भारी भीड़ एयरपोर्ट और उनके घर के बाहर जमा हो गई, हर किसी की आंखें नम थीं.

आपको बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में ज़ुबिन गर्ग का निधन हो गया था. उनके अचानक चले जाने से पूरे असम में शोक की लहर है. लोग अपने पसंदीदा कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. गुवाहाटी में फैंस ने उनकी याद में मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें "किंग ऑफ हमिंग" कहकर याद किया.

सारुसजाई स्टेडियम में होंगे अंतिम दर्शन

असम सरकार ने ज़ुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि ज़ुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को रविवार, 21 सितंबर को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (सारुसजाई स्टेडियम) में रखा जाएगा. यहां सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उनके दोस्त, फैंस और प्रशंसक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस दुख की घड़ी में सहयोग करें ताकि असम के इस प्यारे बेटे की अंतिम यात्रा को सम्मानपूर्वक संपन्न किया जा सके.

असम में तीन दिन का राजकीय शोक

ज़ुबिन गर्ग के निधन पर असम सरकार ने तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राज्य में कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम या सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाया जाएगा. यह फैसला ज़ुबिन गर्ग के सम्मान में लिया गया है, जो न सिर्फ एक सिंगर थे, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन, फिल्ममेकर और लाखों दिलों की धड़कन थे.