iPhone 17 Pro Cosmic Orange: iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के लॉन्च के दिन सुबह से ही दिल्ली में Apple स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं. साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में ग्राहक खास तौर पर नए iPhone 17 Pro मॉडल के लिए काफी उत्साहित थे. इस बार कंपनी ने फोन को आकर्षक कॉस्मिक ऑरेंज रंग में लॉन्च किया है, जिसे लोग 'भगवा' कह रहे हैं. यह रंग प्री-ऑर्डर के दौरान ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया.

संगम विहार के एक ग्राहक ने कहा, "मैं इस iPhone को पाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़ा हूं. यह भगवा रंग भारत में बहुत लोकप्रिय होगा. मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे ये रंग बहुत पसंद है..." लॉन्च के दिन का यह नजारा एक बार फिर भारत में Apple की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

iPhone 17 कॉस्मिक ऑरेंज कलर ने दिल्ली में खरीदारों को किया रोमांचित

VIDEO | Delhi: After buying the iPhone 17 series phone, a customer says, "I was in the queue since morning, and I am excited to buy the iPhone of this colour. In India, this saffron-coloured phone will become very popular. I am a Muslim, but I love this colour..."#iPhone17… pic.twitter.com/jdMjvx4GVn — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

