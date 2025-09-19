iPhone 17 Pro Cosmic Orange: iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के लॉन्च के दिन सुबह से ही दिल्ली में Apple स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं. साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में ग्राहक खास तौर पर नए iPhone 17 Pro मॉडल के लिए काफी उत्साहित थे. इस बार कंपनी ने फोन को आकर्षक कॉस्मिक ऑरेंज रंग में लॉन्च किया है, जिसे लोग 'भगवा' कह रहे हैं. यह रंग प्री-ऑर्डर के दौरान ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया.

संगम विहार के एक ग्राहक ने कहा, "मैं इस iPhone को पाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़ा हूं. यह भगवा रंग भारत में बहुत लोकप्रिय होगा. मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे ये रंग बहुत पसंद है..." लॉन्च के दिन का यह नजारा एक बार फिर भारत में Apple की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

ये भी पढें: VIDEO: भारत में iPhone 17 की बिक्री आज से शुरू, मुंबई के BKC और दिल्ली के Saket में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें; जानें कीमत और ऑफर्स

iPhone 17 कॉस्मिक ऑरेंज कलर ने दिल्ली में खरीदारों को किया रोमांचित

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)