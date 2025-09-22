Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी ने आज, 22 सितंबर, 2025 को Dear Dwarka Monday वीकली ड्रा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जिन लोगों ने आज Dear Dwarka Monday टिकट खरीदे हैं, वे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से विजेताओं के नाम देख सकते हैं. यह लॉटरी कोहिमा, नागालैंड से आयोजित की जा रही है और सभी प्रतिभागी विजेता संख्याओं की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं. गौरतलब है कि नागालैंड सहित भारत के 13 राज्यों में लॉटरी (Satta Matka Result) कानूनी रूप से खेली जाती है. टिकट खरीदने वाले लोग परिणामों के लाइव अपडेट के साथ-साथ विजेता संख्याओं को ऑनलाइन देख सकते हैं.

इस साप्ताहिक मंडे लॉटरी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यह एक रोमांचक और संभावित रूप से फायदेमंद अवसर है.

नागालैंड स्टेट लॉटरी Dear Dwarka Monday लॉटरी का Result

