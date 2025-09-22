Navratri 2025: नवरात्रि की भक्ति में डूबे फिल्मी सितारे, सोशल मीडिया पर दीं शुभकामनाएं

मुंबई: सोमवार से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है. पूरे देश में बड़े ही भव्यता से मां अम्बे की पूजा की जा रही है. बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा के सितारे तक मां दुर्गा की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत-बहुत बधाई. माता रानी सदैव आपको खुश रखें. आपकी रक्षा करें. जय शेरावाली माता की." Jacqueline Fernandez Fraud Case: फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को SC से झटका, 200 करोड़ ठगी मामले में कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

हेमा मालिनी ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी भक्ति का अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने दो खास तस्वीरें पोस्ट कीं. पहली तस्वीर में माता रानी की दिव्य मूर्ति दिख रही है, तो दूसरी में स्वयं हेमा मालिनी माता के पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं.

पोस्ट कर कैप्शन में उन्होंने लिखा, "नवरात्रि के ये नौ दिन आपको और आपके परिवार के लिए नौ गुना ज्यादा खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएं. आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं."

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अपनी भक्तिमय छवि शेयर की. तस्वीर में वे माता दुर्गा के किरदार में नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी लाल साड़ी और आभूषण उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं.

कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं."

वहीं, अभिनेत्री विद्या बालन ने इंस्टाग्राम पर कुछ आकर्षक तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे सफेद रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं, जबकि बैकग्राउंड लाल रंग का है, जो नवरात्रि का जोश दर्शा रहा है.

उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी नवरात्रि."

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी."

भोजपुरी सिनेमा के गायक और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कुर्ता पायजामा पहने हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने माथे पर लाल टिका भी लगाया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि वह भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं.

अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "आवतारी हो आज भवानी मोर भवनवा, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं, मां अम्बे की कृपा हम सभी पे बनी रहे. जय माता दी."