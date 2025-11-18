लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल को लाया जा रहा भारत; बाबा सिद्दीकी मर्डर में है मुख्य आरोपी, सिद्धू मूसेवाला हत्या में भी वांटेड

Anmol Bishnoi Being Brought Back to India

नई दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. उसके बुधवार 19 नवंबर को भारत पहुंचने की उम्मीद है. अनमोल पर NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है. अनमोल का नाम एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी सामने आया था. सूत्रों के मुताबिक, अनमोल बुधवार को नई दिल्ली पहुंचेगा. यह कार्रवाई उस समय सामने आई जब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) के परिवार को आधिकारिक तौर पर ईमेल भेजकर उसके रिमूवल की पुष्टि की.

बाबा सिद्दीकी के परिवार द्वारा जारी किए गए स्क्रीनशॉट में DHS का संदेश साफ लिखा है, "यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाल दिया गया है... अपराधी को 18 नवंबर, 2025 को निकाल दिया गया." इस ईमेल के सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि अमेरिका अब अनमोल को भारत भेज चुका है और औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था अनमोल

अनमोल बिश्नोई पंजाब के फ़ाज़िल्का जिले का रहने वाला है और भारत से भागते समय उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. जांच अधिकारियों के अनुसार, वह पहले नेपाल के रास्ते भारत से निकला, फिर दुबई, केन्या और कई अन्य देशों से होता हुआ अमेरिका पहुंच गया.

उसे नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हुई और अब जाकर पूरी हुई.

NIA की ‘मोस्ट वांटेड’ लिस्ट में नाम, 10 लाख का इनाम घोषित

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल को भारत के सबसे खतरनाक फरार अपराधियों में रखा है. उसके खिलाफ देश में करीब 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें सबसे प्रमुख है: पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भूमिका.

बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारी गई थी. हमले के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संदिग्ध सदस्य शुभम लोंकर ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी. इस केस में अब तक 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

जीशान सिद्दीकी की मांग: ‘मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में ले’

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि अनमोल अमेरिका में है, उन्होंने वहां की कई एजेंसियों के साथ "विक्टिम ऑफ क्राइम" के रूप में रजिस्टर्ड कराया. उन्होंने कहा, “18 नवंबर को हमें सूचना मिली कि उसे अमेरिका से हटाया जा चुका है. अब हम चाहते हैं कि मुंबई पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर पूरी पूछताछ करे. मेरे पिता की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था, और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में उसकी क्या भूमिका थी?”

विदेश से चला रहा था गैंग

जांच एजेंसियों का कहना है कि अनमोल, विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य ऑपरेशनल हैंडलर था. वह एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए सुपारी, रंगदारी, धमकी और गैंग के लिए असाइनमेंट जैसी गतिविधियां संचालित करता था.

सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसकी भूमिका को बहुत अहम माना जाता है. एजेंसियों का दावा है कि वह विदेश में रहते हुए पूरी साजिश का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था.