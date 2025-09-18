Ajmer Shocker: अजमेर में लिव-इन पार्टनर के लिए महिला ने बेटी की जान ली? 3 साल की मासूम को आनासागर झील में फेंका; पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Ajmer Shocker: राजस्थान के अजमेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने लिव-इन पार्टनर के तानों से परेशान होकर अपनी तीन साल की बेटी की हत्या कर दी. आरोपी महिला अंजलि ने अपनी मासूम बेटी काव्या उर्फ आरु को अजमेर के आनासागर झील (Ana Sagar Lake) में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

मंगलवार देर रात अंजलि अपनी बेटी को आनासागर झील के पास ले गई. पहले उसने बेटी को गोद में लोरी गाकर सुलाया और फिर जब बच्ची गहरी नींद में सो गई, तो उसे बेरहमी से झील के गहरे पानी में धकेल दिया. अंजलि ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले बच्ची के गुम होने का दावा किया. उसने अपने लिव-इन पार्टनर अल्केश गुप्ता को फोन कर बताया कि बच्ची गायब हो गई है. अल्केश भी पूरी रात बच्ची को तलाशता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर लिया. यह भी पढ़े: Jalna Horror: जालना में हैवान बना पिता! बेटी के प्रेम संबंध का पता चलने पर नींद में गला घोंटा, फिर फांसी के फंदे पर लटकाया

महिला यूपी के वाराणसी की रहने वाली है

अंजलि, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है. पति से अलग होने के बाद वह अपनी बेटी के साथ अजमेर आ गई थी, जहां मकान मालिक अल्केश गुप्ता के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे. दोनों लिव-इन में रहने लगे थे. पुलिस की पूछताछ में अंजलि ने बताया कि अल्केश अक्सर उसे और उसकी बेटी को लेकर ताने देता था, जो उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहे थे. इन तानों से परेशान होकर ही उसने इस नृशंस कदम को उठाया.

अंजलि होटल में रिसेप्शनिस्ट हैं

पुलिस ने मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाया है, जिसमें अंजलि को अपनी बेटी के साथ झील की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. अंजलि अजमेर के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है, और अल्केश भी उसी होटल में काम करता था.

महिला पर उठे सवाल

पुलिस ने आरोपी मां अंजलि सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का केस दर्ज किया है. बेटी की हत्या के बाद लोग इस घिनौनी घटना पर हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एक मां कैसे इतनी बेरहम हो सकती है, जो केवल अपने पार्टनर के तानों के कारण अपनी मासूम बेटी की जान ले ले.