Palak Tiwari Latest Photos: रेड ड्रेस में पलक तिवारी ने दिखाया हुस्न का जलवा, फैंस बोले - 'गॉर्जियस क्वीन' (View Pics)

Palak Tiwari (Photo Credits: Instagram)

Palak Tiwari Latest Photos: ग्लैमर और कॉन्फिडेंस की बात हो और पलक तिवारी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकीं पलक तिवारी ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर रेड ड्रेस में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर दी हैं, जिन्हें देखकर फैंस दिल हार बैठे हैं. इन तस्वीरों में पलक एक लिफ्ट के अंदर खड़े होकर पोज़ देती नज़र आ रही हैं. उन्होंने स्ट्रैपी रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है जो उनके फिगर को शानदार तरीके से फ्लॉन्ट कर रही है. लाइट मेकअप, खुले बाल और नैचुरल एक्सप्रेशन्स के साथ पलक का यह लुक इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.

इन फोटोज़ के साथ पलक ने मजेदार कैप्शन भी दिया है – “Yes I’m in the lift again. Sorry 😳” जो साफ़ दिखाता है कि उन्हें अपनी लिफ्ट फोटो सीरीज़ को लेकर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो इसे एन्जॉय कर रही हैं. फैंस ने इस पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाया है. किसी ने उन्हें ‘स्टनिंग’ कहा तो किसी ने ‘बोल्ड एंड ब्यूटीफुल’. पोस्ट को कुछ ही घंटों में 1.3 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कॉमेंट बॉक्स हार्ट और फायर इमोजी से भरा पड़ा है.

देखें पलक तिवारी की वायरल इंस्टा पोस्ट:

गौरतलब है कि पलक तिवारी न सिर्फ अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं बल्कि वे यंग जनरेशन की स्टाइल आइकन बनती जा रही हैं. उनकी हर तस्वीर, हर लुक इंटरनेट पर वायरल हो जाता है.