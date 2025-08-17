Elvish Yadav Gurugram Home Firing: गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने 3-4 राउंड बरसाईं गोलियां

Elvish Yadav Firing News: आज सुबह-सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया. बिग बॉस के विनर और जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर ज़ोरदार फायरिंग हुई है. यह घटना सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच हुई, जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं.

क्या हुआ था सुबह

बताया जा रहा है कि बाइक पर तीन अंजान लोग आए और उन्होंने एल्विश के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. उन्होंने 3-4 से ज़्यादा राउंड फायर किए और फिर तेज़ी से वहां से भाग निकले. अचानक हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

पुलिस का एक्शन

खबर मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके. फिलहाल, हमलावर कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी बड़े सोशल मीडिया स्टार पर इस तरह का हमला हुआ है. कुछ समय पहले, 14 जुलाई 2025 को, मशहूर हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग की खबर आई थी. हालांकि, बाद में पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया था. इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के काम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हमेशा विवादों में रहते हैं एल्विश

एल्विश यादव अपने यूट्यूब वीडियो और बिंदास अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ चुका है.

  • उन पर रेव पार्टी और सांप के ज़हर की सप्लाई के मामले में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा था. इसी मामले में सिंगर फाजिलपुरिया का नाम भी सामने आया था.

  • इसके अलावा, एल्विश पर कई बार मारपीट करने, धमकी देने और गलत बयानबाज़ी करने के भी आरोप लग चुके हैं.

इस हमले के बाद एल्विश के फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि हमलावर जल्द ही पकड़े जाएंगे.