गुरुवार, 6 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग

-इलॉन मस्क के 1 ट्रिलियन डॉलर के वेतन पर आज होगा फैसला

- ट्रंप ने फिर दोहराया टैरिफ धमकी से भारत-पाक शांति को सहमत हुए

तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी बातचीत करने पहुंचे

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी तीसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की पहुंचे हैं. दोनों देशों की सरकारी मीडिया ने यह खबर दी है. पिछले महीने पाक-अफगानसीमा पर घातक टकराव में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी. इनमें दोनों ओर के सैनिक, आम नागरिक और संदिग्ध चरमपंथी शामिल थे. इन देशों के बीच झड़प 9 अक्टूबर को काबुल में हुए धमाकों के बाद शुरू हुई.

तालिबान सरकार ने इस धमाके के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसका जवाब देने की बात कही थी. 19 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ जो अब तक कायम है.

हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हुए हैं. पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तानी चरमपंथियों की ओर से आंख मूंद लेने का आरोप लगाता है. पाकिस्तान का आरोप है कि ये चरमपंथी सीमा पार से पाकिस्तान में घुस कर हमले करते हैं. उधर अफगानिस्तान का कहना है कि वह अपनी जमीन किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता इसमें पाकिस्तान भी शामिल है.

अफगान प्रसारक आरटीए और पाकिस्तान की सरकारी टीव ने खबर दी है कि दोनों देशों के अधिकारी इस्तांबुल में मिल रहे हैं. बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा बताया था कि एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल तीसरे दौर की बातचीत के लिए इस्तांबुल गया है. आसिफ के मुताबिक इस बातचीत का एकमात्र एजेंडा यह तय करना है कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना हो.

अमेरिका के सबसे लंबे शटडाउन में विमानों की उड़ान घटेगी

अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) देश के हवाई अड्डों से यातायात को 10-40 फीसदी घटाने पर विचार कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अगर शटडाउन खत्म नहीं हुआ तो यह कमी शुक्रवार से लागू हो जाएगी. इसकी वजह से हजारों उड़ानों पर असर होगा. परिवहन मंत्री और एफएए ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर इसका असर होगा.

यह कदम ऐसे समय उठाने की बात हुई है जब हजारों संघीय कर्मचारियों को या तो समय से पहले हटाया गया है या फिर वे बिना वेतन के काम कर रहे हैं. अमेरिकी संसद में बजट पास नहीं होने की वजह से वहां शटडाउन चल रहा है. परिवहन मंत्री शॉन डफी का कहना है, "हमारी एकमात्र भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि हमारा एयरस्पेस जितना संभव है सुरक्षित रह सके."

एफएए ने कहा है कि इसके लिए एयरलाइनों से कहा जाएगा कि वे प्रशासन के साथ मिल कर उड़ानों की संख्या घटाने पर काम करें. यात्रियों पर इसका क्या असर होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है. एफएए के मुताबिक अमेरिकी वायु सीमा में हर दिन 44,000 विमान औसत रूप से उड़ान भरते हैं. इनमें से हजारों उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका है.

मौजूदा शटडाउन अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है. आज यानी गुरुवार को यह 37 दिन तक पहुंच गया. अब भी संसद में संघीय बजट को पास करने के लिए सहमति नहीं बनी है.

बिहार चुनाव: डिप्टी सीएम ने लगाया पथराव का आरोप

बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान जारी है, इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव का आरोप लगा है. विजय सिन्हा लखीसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं. वे एक गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तभी भीड़ ने "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए उनका रास्ता रोक दिया.

विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि यह हमला राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समर्थकों ने योजना बनाकर किया ताकि उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका जा सके. उन्होंने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट को मतदान करने से भी रोक दिया गया.

बिहार में 121 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 42.31 प्रतिशत मतदान हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव और लोजपा के चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता पहले ही मतदान कर चुके हैं. नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें."

राहुल गांधी की दिखाई ब्राजीलियन मॉडल सामने आई, जानिए क्या कहा

हरियाणा में कथित वोटर फ्रॉड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस ब्राजील की मॉडल का जिक्र किया था, वह भारत में वायरल हो रही है. अब इस महिला की पहचान लारीसा नेरी के रूप में हुई है, जो ब्राजील के बेलो रिजोंच शहर में एक हेयर सैलून चलाती हैं. लारिसा ने एक वीडियो में कहा कि यह तस्वीर 2017 में एक दोस्त फोटोग्राफर के लिए खिंचवाई गई थी और बाद में एक फ्री स्टॉक फोटो वेबसाइट पर अपलोड की गई थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझे नहीं पता कि भारत में चुनाव में मेरी तस्वीर कैसे पहुंच गई!"

उन्होंने वीडियो में कहा, "दोस्तों, मैं आपको एक मजाक सुनाने जा रही हूं. वे मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं तब शायद 18 या 20 साल की रही होऊंगी. वे मुझे भारतीय दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं. ये कितना पागलपन है! ये कैसी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं?"

इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की है और उनका भारतीय राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

बुधवार, 5 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में कथित वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने दावा किया कि एक ब्राजील की महिला की तस्वीर को वोटर लिस्ट में अलग-अलग नामों से इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर हरियाणा के 10 बूथों पर "सीमा", "स्वीटी" और "सरस्वती" जैसे नामों के साथ दर्ज की गई थी, जिससे फर्जी वोट डाले गए. राहुल गांधी ने इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बताते हुए कहा कि इससे कांग्रेस को हरियाणा में हराया गया.

वोटर लिस्ट में से किसी का नाम कब और कैसे हटता है

चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने कोई औपचारिक आपत्ति या अपील नहीं दर्ज कराई. मीडिया रिपोर्टों में आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा गया, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में केवल 22 चुनाव याचिकाएं ही हाई कोर्ट में लंबित हैं. उधर बीजेपी ने कहा है कि राहुल को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए.

मेक्सिको की राष्ट्रपति ने दर्ज कराई यौन उत्पीड़न की शिकायत

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाउम ने एक आदमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. शाइनबाउम के मुताबिक इस आदमी ने उन्हें गलत तरीके से छूने और किस करने की कोशिश की. यह घटना मंगलवार (4 नवंबर) को तब हुई जब वह राजधानी में एक बैठक से दूसरे में जा रही थीं. शाइनबाउम का कहना है, "अगर राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है तो तो फिर हमारे देश की युवा महिलाएं कैसे बचेंगी."

मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ने कहा, "किसी पुरुष को महिलाओं के निजी दायरे में जबरन आने का अधिकार नहीं है." इस घटना का वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना ने मेक्सिको में महिलाों की बढ़ती असुरक्षा और लिंग आधारित हिंसा के बढ़ने की ओर ध्यान खींचा है. इससे शाइनबाउम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. पिछले राष्ट्रपति आंद्रेस मानुएल लोपेज ओब्राडोर की तरह ही शाइनबाउम भी न्यूनतम सुरक्षाकर्मियों के साथ ही निकलती हैं. वह सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं और अकसर भीड़ के बीच चली जाती हैं. उनका कहना है कि वह यह सब करना नहीं छोड़ेंगी क्योंकि, "हमें लोगों के करीब ही रहना है."

फ्रांस में ड्राइवर ने जानबूझ कर लोगों पर चढ़ाई कारः गृह मंत्री

फ्रांस के एक मंत्री ने बताया है कि एक ड्राइवर ने "जानबूझ कर" पांच लोगों पर कार चढ़ा दी जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना बुधवार को पश्चिमी फ्रांस के ओलेरॉन आइलैंड पर हुई. इस ड्राइवर के कट्टरता से जुड़े होने के कोई पिछले रिकॉर्ड नहीं हैं. अधिकारियों और अभियोजकों के मुताबिक 35 साल की उम्र का यह मछुआरा अटलांटिक के द्वीप पर अकेला रहता था. 35 मिनट के भीतर उसने पांच लोगों पर गाड़ी चढ़ाई पीड़ितों में एक 22 साल की युवती भी है.

फ्रांस के गृह मंत्री लोरां नूनेज ने पत्रकारों के बताया कि यह आदमी, "खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड में कट्टर नहीं था." गृह मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वह जल्दबाजी में कोई नतीजा ना निकालें. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना की जांच में फिलहाल किसी आतंकवाद रोधी अभियोजक को शामिल करने की कोई वजह नहीं है. अभियोजकों का यह भी कहना है कि ड्राइवर कथित रूप से कुछ छोटे मोटे अपराधों की वजह से पुलिस की नजर में आया था. जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसने "अल्लाह हू अकबर" के नारे भी लगाए. उसने अपनी कार को आग लगा दी थी और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए टेजर पिस्टल का इस्तेमाल करना पड़ा.

इस साल जर्मनी के म्यूनिख में भी एक ड्राइवर ने भीड़ पर कार चढ़ा कर कई लोगों को घायल कर दिया था.

इलॉन मस्क की स्टारलिंक से इस राज्य ने की साझेदारी, पहुंचेगा सैटेलाइट इंटरनेट

इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र से होगी. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी महाराष्ट्र को सैटेलाइट आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाएगी. फडणवीस ने लिखा, "स्टारलिंक अब महाराष्ट्र में-हर गांव, आदिवासी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा. इस साझेदारी के साथ महाराष्ट्र डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा और डिजिटल इंडिया मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएगा!"

स्टारलिंक लो-ऑर्बिट सैटेलाइट्स के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है. भारत सरकार ने जून में स्टारलिंक को लाइसेंस दिया था. कंपनी की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने कहा कि वे भारत के डिजिटल विजन को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं और स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने की दिशा में काम करेंगे.

मार्च में भारत की दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने भी स्पेसएक्स के साथ स्टारलिंक सेवा देने के लिए समझौते किए थे. इस बीच, देश में विदेशी टेक निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है. गूगल ने अक्टूबर में भारत में 15 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की, जबकि ओपनएआई, एंथ्रॉपिक और परप्लेक्सिटी जैसी अमेरिकी कंपनियां भी भारत में अपने दफ्तर खोलने की योजना बना रही हैं.

इलॉन मस्क के 1 ट्रिलियन डॉलर के वेतन पर आज होगा फैसला

टेस्ला कंपनी के शेयरधारक आज यह फैसला करेंगे कि इलॉन मस्क को एक ट्रिलियन का वेतन दिया जाए या नहीं. मस्क ने अपने लिए इस अभूतपूर्व भारी भरकम पैकेज की मांग रखी है. इस पैकेज की मंजूरी के बाद इलॉन मस्क की टेस्ला में हिस्सेदारी 25 फीसदी तक बढ़ सकती है. फिलहाल उनके पास 12 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है.

मस्क ने संकेत दिए हैं कि अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ती है तो वह टेस्ला छोड़ सकते हैं या फिर कंपनी के कामकाज में ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे. उनका कहना है कि हिस्सेदारी बढ़ने से ही वह कंपनी के भविष्य में उस तरह से दखल दे सकेंगे जैसे चाहते हैं. गुरुवार को टेस्ला कंपनी के शेयरधारकों की सालाना आम सभा में मस्क की मांग पर वोटिंग होगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा.

बीते महीनों में टेस्ला कारों की बिक्री पर मस्क के दक्षिणपंथी विचारों और राजनीतिक सक्रियता का काफी असर हुआ है और कारों की बिक्री कई देशों में काफी नीचे गई है.

फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक, 500 अरब डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ वाले इलॉन मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. उन्होंने जिस पैकेज की मांग रखी है उसे पूरी तरह हासिल करने से पहले उन्हें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेन से जुड़े 12 पड़ावों को पार करना होगा. उन्हें पहला हिस्सा तब मिलेगा जब टेस्ला 2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल कर लेगी. इस पैकेज का एक उद्देश्य टेस्ला में मस्क को कम से कम अगले सात साल से ज्यादा वक्त तक बनाए रखना भी है.

फिलीपींस में कालमाएगी तूफान में अब तक 140 लोगों की मौत

फिलीपींस में कालमाएगी तूफान की चपेट में आ कर कम से कम 140 लोगों की मौत हुई है. मध्य फिलीपींस के लगभग पूरे इलाके में आई बाढ़ के बाद 127 से ज्यादा लोग लापता हैं. गुरुवार सुबह जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. फिलीपींस में तबाही के बाद अब यह तूफान वियतनाम की ओर बढ़ गया है.

आपदा के बारे में आंकड़े जुटाने वाले केंद्र ईएम-डीएटी ने इसे 2025 में अब तक का सबसे घातक तूफान कहा है. फिलीपींस में पिछले साल आए तामी तूफान में भी 191 लोगों की मौत हुई थी. सेबू प्रांत के कस्बों और शहरों में इस हफ्ते बाढ़ का पानी अभूतपूर्व रूप से भर गया. इस पानी में कारें, नदी के किनारों पर बने कच्चे मकान और यहां तक कि बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर भी बह गए. सेबू सिटी के करीब लाइलोन कस्बे में 25 शव बरामद हुए हैं. समाचार एजेंसी एएफपी के संवाददाताओं ने बाढ़ के बाद एक के ऊपर चढ़ी कारों और घरों की उड़ी छतें देखी है. स्थानीय निवासी घरों में घुसा कीचड़ निकालने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं. इन घरों से लोगों के शव भी निकल रहे हैं.

म्यांमार के साइबर स्कैम केंद्र से भागे 270 भारतीयों की थाईलैंड से वतन वापसी शुरू

थाईलैंड के माए सॉट शहर से भारत ने गुरुवार को उन 270 नागरिकों को वापस लाना शुरू किया, जो म्यांमार के कुख्यात केके पार्क साइबर अपराध केंद्र से भागकर पिछले महीने थाईलैंड पहुंचे थे. म्यांमार की सेना ने अक्टूबर में इस केंद्र पर छापा मारा था, जहां अवैध ऑनलाइन स्कैम और जुए की गतिविधियां चलाई जाती थीं.

केके पार्क में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के अलावा, इस छापे के बाद 28 देशों के 1,500 से अधिक लोग म्यांमार से भागे थे. थाई अधिकारियों ने माए सॉट में इन लोगों के लिए अस्थायी आवास और दस्तावेजी प्रक्रिया की व्यवस्था की. इनमें चीनी, फिलिपिनो, वियतनामी, इथियोपियाई और केन्याई नागरिक भी शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले औद्योगिक स्तर के स्कैम केंद्र हर साल लगभग 40 अरब डॉलर का मुनाफा कमाते हैं. इन केंद्रों में काम करने वाले कई लोग धोखे से वैध नौकरी के नाम पर भर्ती किए जाते हैं और बाद में उन्हें साइबर अपराधों में जबरन शामिल किया जाता है. भारत इससे पहले मार्च में भी 549 नागरिकों को इसी तरह वापस लाया था.

ट्रंप ने फिर दोहराया टैरिफ धमकी से भारत-पाक शांति को सहमत हुए

मयामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य तनाव को रोककर शांति कायम की. ट्रंप ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और आठ लड़ाकू विमान गिराए जा चुके हैं, तो उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर वे शांत नहीं होंगे तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा. इससे पहले ट्रंप ने सात लड़ाकू विमान गिराए जाने का दावा किया था.

ट्रंप ने कहा कि उनकी धमकी के बाद अगले ही दिन उन्हें फोन आया कि भारत और पाकिस्तान शांत हो गए हैं. उन्होंने इसे अपनी व्यापार नीति की सफलता बताया और कहा कि "टैरिफ के बिना यह संभव नहीं था." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आठ अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को समाप्त किया, जिनमें कोसोवो-सर्बिया और कांगो-रवांडा शामिल हैं.

हालांकि, भारत सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मई 10 को संघर्षविराम पाकिस्तान की अपील पर हुआ था और अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी. ट्रंप मई से यह दावा दोहराते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई "लंबी रात" की बातचीत के बाद युद्धविराम पर सहमति जताई. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने भारत-पाकिस्तान संबंधी यह दावा कम से कम 60 बार दोहराया है, जबकि भारत लगातार अमेरिका के किसी भी दखल से इनकार करता रहा है.

40 लाख क्रेडिट कार्ड से घपला करने वाला नेटवर्क जर्मनी में ध्वस्त

जर्मनी की संघीय पुलिस और दूसरे खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में एक गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिसने 40 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से घपला किया था. जर्मनी के 8 राज्यों में हुई कार्रवाई के बाद 44 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 32 से 74 साल की उम्र वाले 36 पुरुष और 9 औरतें हैं. जर्मन पुलिस के अनुरोध पर इस मामले में पांच लोगों को अमेरिका में भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने 193 देश के लोगों की क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा कर 1.9 करोड़ से ज्यादा फर्जी सदस्यता बनाई थी. इसके लिए पेशेवर तरीके से नकली वेबसाइटें बनाई गई थीं.

इस घपले का निशाना 40 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग और 500 से ज्यादा कंपनियां बनी हैं. 2016 से 2021 के बीच इस घपले में लोगों को 30 करोड़ यूरो से ज्यादा का नुकसान होने के अनुमान लगाया गया है. इस बारे में जर्मनी की संघीय अपराध पुलिस (बीकेए) और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में जानकारी दी है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज राज्य की 243 में से 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. यह चरण एक त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बन रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), विपक्षी महागठबंधन और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी आमने-सामने हैं.

सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह 5 बजे तक ही वोट डाला जा सकेगा. सुबह 9 बजे तक राज्य में कुल 13.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें सहरसा में सबसे अधिक 15.27% और लखीसराय में सबसे कम 7% मतदान हुआ. राजधानी पटना में भी मतदान की रफ्तार धीमी रही और11.22% वोटिंग हुई.

इस चरण में कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं:

तेजस्वी यादव (आरजेडी)-राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार से है.

तेज प्रताप यादव-महुआ से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

सम्राट चौधरी (बीजेपी)-बिहार के उपमुख्यमंत्री, तारापुर से मैदान में हैं.

मैथिली ठाकुर (बीजेपी)-प्रसिद्ध लोकगायिका, अलीनगर से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं.

अनंत सिंह (जेडीयू)-मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं. वह फिलहाल हत्या के आरोप में जेल में हैं.

इस चरण में 18 जिलों में मतदान हो रहा है, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं.

पहले चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इनमें 10.72 लाख नए मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए 45,341 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं.