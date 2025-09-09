VIDEO: क्या 'बांग्लादेश' बन जाएगा नेपाल? इंटरनेट बैन हटने के बाद भी नहीं थम रहा बवाल, देश छोड़ने की तैयारी में प्रधानमंत्री!

Nepal Social Crisis: नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध (Internet Ban) हटने के बाद भी युवाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ है. इसकी वजह से राजधानी काठमांडू (Kathmandu) समेत कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (PM KP Sharma Oli) के दुबई दौरे की खबरें भी सामने आई हैं. सूत्रों के मुताबिक, वह इलाज के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं. हिमालय एयरलाइंस को स्टैंडबाय पर रखा गया है और उप-प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपी गई है.
नेपाल में जारी है हंगामा
BEWARE DICTATORS
This is What An Awakened Youth Fighting for Their Rights Looks Like.
दुबई जाने की तैयारी में हैं PM के पी शर्मा ओली
मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी बवाल जारी
बता दें, नेपाल के केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. सरकार ने जांच के साथ-साथ मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है. लेकिन जानकारों का कहना है कि मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. दरअसल यह युवाओं की आवाज है, जो आजादी, पारदर्शिता और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं.
विरोध प्रदर्शन के शुरुआत की वजह?
इस बवाल की शुरुआत नेपाल सरकार द्वारा अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध (Social Media Ban) लगाने के बाद हुआ. यह फैसला खासकर Gen-Z और छात्रों को नापसंद आया. विरोध इतना बढ़ गया कि सरकार को महज 24 घंटे में ही प्रतिबंध हटाना पड़ा. लेकिन तब तक सड़कों पर अफरा-तफरी मच चुकी थी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया.
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं.