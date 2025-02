Pakistan Bomb Blast Video: पाकिस्तान में भीषण बम धमाका, बलूचिस्तान में 11 मजदूरों की मौत, सात लोग घायल

क्वेटा, 14 फरवरी: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले के शाहराग इलाके में शुक्रवार को एक भीषण बम धमाके में कम से कम 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ जब कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों को ले जा रहा एक वाहन सड़क से गुजर रहा था. हरनाई के डिप्टी कमिश्नर हजरत वली काकर ने बताया कि, "सड़क पर लगाए गए विस्फोटक को संदिग्ध रूप से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) माना जा रहा है."

धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया और मृतकों व घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की कि मृतकों में से नौ की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

The explosion was caused by a Claymore mine, originally intended for an army vehicle. A civilian mini-truck carrying coal mine laborers hit the explosive device, resulting in the losses of life and injuries.

