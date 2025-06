Air India Plane Crash: हमने कई लोगों को खो दिया है... अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर विदेश मंत्रालय का बयान

अहमदाबाद: 12 जून 2025 की दोपहर, एक भयानक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के केवल 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया. यह फ्लाइट AI171 थी जिसमें कुल 242 लोग सवार थे. 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य.

टेकऑफ के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान ने 'मेडे कॉल' (आपातकालीन संदेश) भेजा, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया. विमान हवाई अड्डे की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित मेघाणीनगर इलाके में गिरा. चश्मदीदों ने बताया कि आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार उठता देखा गया.

हादसे के तुरंत बाद 7 फायर इंजन घटनास्थल पर भेजे गए. राहत और बचाव कार्य जारी है. एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य बिना बाधा चल सके.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा, “अहमदाबाद में जो हुआ वह एक बहुत ही दुखद हादसा है. हमने कई लोगों को खो दिया है. हमारी गहरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. विमान में कई विदेशी नागरिक भी सवार थे. यह एक लगातार बदलती स्थिति है, और संबंधित विभाग नागर विमानन मंत्रालय, एयर इंडिया आदि जल्द ही अपडेट देंगे.”

#WATCH | Air India Plane Crash | Delhi: Replying to a question by ANI, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones.… pic.twitter.com/H5zaotV0Q9

— ANI (@ANI) June 12, 2025