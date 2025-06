Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके में शुक्रवार, 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के क्रैश होने की दुखद घटना के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की कई प्रमुख टीमों ने शोक व्यक्त किया है. यह फ्लाइट लंदन जा रही थी और टेक-ऑफ के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान में 200 से अधिक यात्री सवार थे. हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल से उठता काले धुएं का गुबार और राहत-बचाव कार्य में जुटी टीमें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इस दर्दनाक घटना पर मुंबई इंडियंस (MI), पंजाब किंग्स (PBKS), दिल्ली कैपिटल्स (DC), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), गुजरात टाइटंस (GT), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) जैसी टीमों ने अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संदेश साझा किए. इन टीमों ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता जताई.

Terrible news coming in from Ahmedabad. Praying for everyone onboard and their families. 🙏🙏🙏

Our thoughts are with the passengers, crew and the families impacted by the tragic Ahmedabad plane crash.

You are in our hearts and prayers.💔🙏

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) June 12, 2025