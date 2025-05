VIDEO: बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, IED धमाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, वीडियो आया सामने

बलूचिस्तान में एक बार फिर बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव तेज हो गया है. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वैड (STOS) ने बोलान जिले के माछकुंड इलाके में पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाकर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया. बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय किया गया, जब पाक सेना एक सैन्य अभियान की तैयारी में जुटी हुई थी.

इस हमले में BLA ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है. पिछले 24 घंटों में पाक सेना पर यह BLA का दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले केच जिले के किलाग क्षेत्र में भी BLA ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें कई जवानों की जान गई थी.

बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए एक असहज चुनौती बना हुआ है. बलूच विद्रोही समूह अपनी आज़ादी की मांग को लेकर दशकों से संघर्ष कर रहे हैं. आए दिन होने वाले ऐसे हमले इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पाकिस्तान सरकार वहां की स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम रही है.

Video out yesterday by BLA of a Pak Army vehicle being absolutely smoked by them in the mountainous Bolan area of Balochistan. 14 Pak Army personnel reportedly killed. pic.twitter.com/6SPhUfSDTG

