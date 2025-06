लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के आज, 12 जून को मेघानीनगर में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने भयावह दृश्य का वर्णन किया. समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, मास्क पहने हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "जब हमने एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनी, तब मैं घर पर था. जब हम यह देखने के लिए बाहर गए कि क्या हुआ था, तो हवा में घने धुएं की एक परत थी. दुर्घटनाग्रस्त विमान से शव और मलबा पूरे स्थल पर बिखरे हुए थे." बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे. मलबे से धुआं उठते ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे. दुर्घटना के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है क्योंकि अधिकारी पीड़ितों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जा रहे हैं. एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों के परिवारों के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800 5691 444 भी जारी किया है. यह भी पढ़ें: हादसे वाले विमान में सवार थे 169 भारतीय नागरिक और 61 विदेशी, एयर इंडिया ने दी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जानकारी

VIDEO | Ahmedabad plane crash: Here's what an eyewitness said:

"I was at home when we heard a massive sound. When we went out to see what had happened, there was a layer of thick smoke in the air. When we came here, dead bodies and debris from the crashed aircraft were scattered… pic.twitter.com/Km0xCm9yde

— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025