How To Watch Sultan Azlan Shah Cup 2025 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें सुल्तान अज़लान शाह कप में हॉकी मैच का लाइव प्रसारण

India's men's national hockey team(Photo Credit:X@TheHockeyIndia)

Sultan Azlan Shah Cup 2025 Live Telecast: 31वां सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 एक बार फिर हॉकी प्रशंसकों के लिए रोमांच लेकर लौट आया है. 23 नवंबर से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित इविटेशनल टूर्नामेंट में पांच बार के चैंपियन भारत भी हिस्सा ले रहा है. 2019 के बाद पहली बार भारतीय हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में उतरेगी. सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 का आयोजन मलेशिया के इपोह स्थित अज़लान शाह स्टेडियम (Azlan Shah Stadium) में किया जा रहा है, जहां छह देशों की टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 489 रन सिमटी, सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा शतक कुलदीप यादव ने झटकें 3 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

हालांकि भारत में इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार किसी भी टीवी चैनल ने नहीं खरीदे हैं. इसका मतलब है कि भारतीय दर्शक सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के मैचों का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर नहीं देख पाएंगे. टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर पहले कुछ बदलावों की चर्चा थी, लेकिन अंततः इसे तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा रहा है. छह टीमें अपने-अपने मुकाबलों के जरिए फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी.

यह प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट 23 नवंबर से शुरू होकर निर्धारित मैच दिनों के अनुसार मलेशिया में आयोजित किया जाएगा. भारत सहित सभी देशों की टीमें इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तैयारी को परखेंगी और नई रणनीतियों के साथ उतरेंगी.

सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के सभी मुकाबले मलेशिया के इपोह स्थित अज़लान शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे. मैचों का आयोजन 23 नवंबर से शुरू होगा और अलग-अलग तारीखों में ग्रुप एवं नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे.

सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐮𝐧𝐬. 𝐁𝐢𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 🔥 Catch India’s rising stars in action at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025. Every match, every moment — live on FanCode. 🗓 - Nov 23-30#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/BvRNY1cmc1 — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 21, 2025

सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 का टीवी प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी भारतीय खेल नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट अधिकार नहीं खरीदे हैं. इसलिए भारतीय दर्शक टीवी पर लाइव मैचों का आनंद नहीं ले पाएंगे.

भारत में सुल्तान अज़लान शाह कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारतीय फैंस इस टूर्नामेंट के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लॉग-इन करके मैचों का लाइव आनंद ले सकते हैं. ध्यान दें कि यह स्ट्रीमिंग पेड है और दर्शकों को मैच पास या टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.