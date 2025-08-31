IND vs JPN, Men’s Hockey Asia Cup 2025 Live Streaming: मेंस हॉकी एशिया कप में आज जापान से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ndia Men's Hockey Team (Photo credit: X @TheHockeyIndia)

Where To Watch India Men’s National Hockey Team vs Japan Men’s National Hockey Team Live Telecast: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप(Hockey Asia Cup) 2025 में अपने दूसरे मैच में जापान का सामना करते हुए अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेगी. हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत जोरदार अंदाज में की थी, जब उन्होंने चीन को 4-3 से हराकर घरेलू दर्शकों को राजगीर में जश्न का मौका दिया. हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक दागी जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल जोड़ा और टीम को जीत दिलाई. जीत के साथ आगाज करने के बाद अब भारतीय टीम जापान के खिलाफ भी ऐसे ही प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी. एशिया कप में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने चीन को 4-3 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागी हैट्रिक गोल

जापान ने भी भारत की तरह एशिया कप 2025 की शुरुआत जीत के साथ की थी. कप्तान राइकी फुजीशिमा की अगुवाई में जापान की टीम ने अपने पहले मैच में कजाखस्तान को 7-0 से रौंद डाला और अब भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनका आत्मविश्वास चरम पर होगा.

भारत बनाम जापान पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय पुरुष हॉकी टीम 31 अगस्त(रविवार) को एशिया कप 2025 में अपने दूसरे मुकाबले में जापान से भिड़ेगी. भारत बनाम जापान मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम जापान पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक भारत बनाम जापान मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 टीवी चैनल पर देख सकते हैं. भारत बनाम जापान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी नीचे दी गई है.

भारत बनाम जापान पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

मेंस हॉकी एशिया कप 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV उपलब्ध कराएगा. भारत में दर्शक SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम जापान मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा.