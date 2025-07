ZIM vs SA 2nd Test 2025 Live Toss & Scorecard: ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 06 जुलाई(रविवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान क्रेग एर्विन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. जहां एक ओर दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे है और सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से उतरी है, वहीं दूसरी ओर क्रेग एर्विन की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम सीरीज़ ड्रॉ कराने के लक्ष्य के साथ मैदान में है. यह भी पढ़ें: ज़िम्बाब्वें बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस

Zimbabwe won the toss and elected to bowl first to get the second Test underway! 🪙 #ZIMvSA #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/dE2s2bCX4t

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: डायोन मायर्स, ताकुदज़्वानाशे कैटानो, निक वेल्च, सीन विलियम्स, क्रेग एर्विन (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, तफदज़वा त्सिगा (विकेटकीपर), वेलिंगटन मसाकाड्ज़ा, कुंडाई माटिगिमु, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, तनाका चिवांगा

Our XI locked in 🔒 First up - with the bat 🇿🇦 #WozaNawe #ZIMvSA pic.twitter.com/WHg8fS29tw

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टोनी डी ज़ोरज़ी, लेसेगो सेनोकवाने, वियान मुल्डर (कप्तान), डेविड बेडिंगहैम, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, कोडी यूसुफ

🔥 TEAM NEWS 🔥

Wiaan Mulder will lead the Proteas Men as captain in the second and final Test match of the Zimbabwean series. 🧢🇿🇦

A proud moment as Prenelan Subrayen and Lesego Senokwane are set to make their Test debuts. 🏏✨

A fresh chapter in South African cricket as our… pic.twitter.com/C9bPvlAhvZ

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) July 5, 2025