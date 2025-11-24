Yashasvi Jaiswal Milestone: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद अनोखे कारनामे वाले बने दूसरे भारतीय

यशस्वी जयसवाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का बल्लेबाज़ी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन इन सबके बीच यशस्वी जायसवाल का नाम चमकता रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 489 रन के विशाल स्कोर के जवाब में भारतीय बल्लेबाज़ जहाँ लगातार लड़खड़ाते रहे, वहीं यशस्वी ने 97 गेंदों में 58 रन की संघर्षभरी और जिम्मेदार पारी खेलकर टीम को संभाला. उन्होंने KL राहुल (22) के साथ 65 रनों की अहम साझेदारी भी की, जिसने शुरुआती झटकों को कुछ देर तक रोके रखा. टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई! चाय ब्रेक तक 4 विकेट खोकर जोड़े 102 रन, दक्षिण अफ्रीका 387 रनों से आगे

सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा भारतीय

23 वर्षीय जायसवाल भले ही 58 पर आउट हो गए हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने इतिहास रच दिया. यह उनकी करियर की 20वीं 50+ पारी थी, जिसमें सात शतक शामिल हैं. खास बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में 24 साल की उम्र से पहले 20 या उससे अधिक 50+ स्कोर बनाने वाले वे केवल दूसरे भारतीय बने हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर ने हासिल की थी.

148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा कारनामा केवल छह खिलाड़ियों ने किया है. जिनमें एलिस्टेयर कुक और केन विलियमसन जैसे दिग्गज शामिल हैं. 23 वर्ष की उम्र तक सर्वाधिक 50+ स्कोर की सूची में यशस्वी (20) सचिन (29), रामनरेश सरवन (25), कुक (23) और जावेद मियांदाद (22) के बाद पाँचवें स्थान पर हैं. जायसवाल की एक और बड़ी खासियत उनका शतकों को बड़ी पारियों में बदलना है। उनके सात टेस्ट शतकों में से पाँच 150+ के स्कोर में तब्दील हुए हैं. इस उम्र में 150+ स्कोर कन्वर्ट करने के मामले में उनसे आगे सिर्फ महान डॉन ब्रैडमैन का ही नाम है.

इसके अलावा 23 की उम्र में सात टेस्ट शतक बनाकर वे इतिहास में संयुक्त चौथे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर और गैरी सोबर्स हैं. यह अपने आप में उनकी काबिलियत का प्रमाण है. यशस्वी अगले महीने 24 साल के होने वाले हैं, और यह टेस्ट उनकी उम्र के 23वें वर्ष का आख़िरी मैच है.