WTC Update Points Table: ऑस्ट्रेलिया की जीत से इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया को भी हुआ तगड़ा नुकसान? जानें पॉइंट्स टेबल में भारत का हाल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st Test Match: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे मुकाबले को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 2nd Test Match Day 2 Weather Update: गुवाहाटी में दूसरे दिन बारिश डालेगी खलल या खेला जाएगा पुरे दिन का खेल? कैसा रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल, जानें वेदर रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट को 8 विकेट से जीता. मैच के दूसरे दिन ही इंग्लैंड के द्वारा दिए गए 205 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. ऐसे में आइए पर्थ टेस्ट के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की शानदार जीत

मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड का ये फैसला गलत साबित हुआ और उनकी पहली पारी 172 रन पर समाप्त हो गई. मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिर्फ 132 रन बनाए. बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए. इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई. स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट चटकाए. इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार पारी (123) के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई.

टॉप पर बरकरार है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस सीजन में अब तक कुल 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मजबूती से बनी हुई है. पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं, दो में उसे जीत और एक में हार मिली है. उसके 66.67 प्रतिशत अंक हैं.

छठे स्थान पर है इंग्लैंड की टीम

इंग्लैंड की टीम ने इस सीजन में अब तक कुल छह टेस्ट खेले हैं, जिसमें से दो में जीत दर्ज की है और तीन में हार झेली है. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. टीम फिलहाल 36.11 प्रतिशत अंको के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर श्रीलंका (एक जीत और एक ड्रॉ) और चौथे पायदान पर टीम इंडिया (चार जीत और तीन हार) है. श्रीलंका के 66.67 और टीम इंडिया के 54.17 प्रतिशत अंक हैं.

अन्य टीमों का कुछ ऐसा रहा हैं हाल

अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 में न्यूजीलैंड की टीम ने कोई टेस्ट नहीं खेला है. पाकिस्तान एक जीत और एक हार के साथ 5वें नंबर पर है. बांग्लादेश की टीम ने दो टेस्ट मैच खेले हैं, एक मैच में उसे हार और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है. बांग्लादेश की टीम अभी 7वें स्थान पर है. बांग्लादेश के 16.67 प्रतिशत अंक हैं. वेस्टइंडीज 5 हार के साथ 8वें स्थान पर है. अब तक उसके अंकों का खाता नहीं खुला है.