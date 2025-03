IPL 2025: शार्दूल ठाकुर और शिवम् मावी लखनऊ में होंगे शामिल? मोसिन खान और मयंक यादव की ले सकते जगह, LSG कैंप की वायरल तस्वीरों से मची खलबली 

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 से पहले लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है. स्टार ऑलराउंडर शार्दूल ठाकुर और तेज गेंदबाज शिवम् मावी को लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम में शामिल किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. लखनऊ के कैंप से इन दोनों खिलाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद फैंस के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम इस समय तेज गेंदबाजों की चोट की समस्या से जूझ रही है. मोसिन खान और आवेश खान अभी तक नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) से फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उनका पहला मैच खेलना संदिग्ध है. यह भी पढ़ें: आईपीएल के आगामी सत्र से पहले जानें टूर्नामेंट में बेस्ट बोलिंग रिकार्ड्स, मोस्ट विकेट, 4 विकेट हॉल, बेस्ट एवरेज समेत सारे रिकार्ड्स, गेंदबाजी में इन दिग्गजों का रहा बोलबाला

इसके अलावा, मयंक यादव भी चोट के कारण IPL 2025 के पहले हाफ से बाहर हो सकते हैं. ऐसे में LSG के पास सीमित गेंदबाजी विकल्प रह गए हैं. अगर शार्दूल ठाकुर और शिवम् मावी को टीम में शामिल किया जाता है तो इससे लखनऊ की गेंदबाजी यूनिट को मजबूती मिलेगी.

शार्दूल ठाकुर को LSG में मौका?

Shardul Thakur bowling in LSG camp pic.twitter.com/FxuYoX3G3B

33 वर्षीय शार्दूल ठाकुर, जो IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, को लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम में देखा गया है. मुंबई के इस अनुभवी खिलाड़ी ने अब तक 95 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 94 विकेट चटकाए हैं और 307 रन भी बनाए हैं। शार्दूल ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मुंबई को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

शार्दूल ठाकुर इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेल चुके हैं. IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले गए 9 मैचों में उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे. शार्दूल की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए LSG के कप्तान केएल राहुल उन्हें टीम में शामिल कर सकते हैं.

शिवम् मावी की वापसी के संकेत

Shardul Thakur & Shivam Mavi To Replace Two LSG Injured Pacers (Mohsin & Mayank Mostly) pic.twitter.com/oXfvqJ778D

— Junaid Khan (@JunaidKhanation) March 16, 2025