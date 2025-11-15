NZ vs WI 1st ODI 2025, Christchurch Weather Reports: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल का मौसम

हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च(Photo: X/@BLACKCAPS)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, Christchurch Weather Reports: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 16 नवंबर(रविवार) को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला एक रोमांचक शुरुआत की उम्मीद लेकर आया है. एक तरफ जहां मेज़बान न्यूज़ीलैंड मिचेल सैंटनर की कप्तानी में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के मिश्रण के साथ मैदान पर उतरेगा. न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज़ एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही टीम के रूप में चुनौती पेश करेगी. टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे जैसी मज़बूत बल्लेबाज़ी इकाई के साथ-साथ रचिन रविंद्र और माइकल ब्रेसवेल जैसे युवा खिलाड़ी कीवी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं. हैग्ले ओवल की पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है, और ऐसे में मैट हेनरी और काइल जैमीसन की उपस्थिति न्यूज़ीलैंड के लिए एक बड़ा फायदा होगी.

वेस्टइंडीज़ की टीम हालांकि अनुभव में कुछ पीछे है, लेकिन कप्तान शाई होप टीम को स्थिरता देने के लिए तैयार हैं. गेंदबाज़ी में जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर हैग्ले की उछाल और सीम मूवमेंट से लाभ उठाते हुए. बल्लेबाज़ी में उभरते खिलाड़ी जैसे अकीम ऑगस्ट और एलिक एथनेज़ पर बड़ा दायित्व होगा कि वे न्यूज़ीलैंड के गतिशील और विविधतापूर्ण आक्रमण के सामने टिककर रन बना सकें. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए नए संभावित चेहरों को परखने और आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज की तैयारी के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

क्राइस्टचर्च का मौसम रिपोर्ट(Christchurch Weather Reports)

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 16 नवंबर 2025 को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाने वाला पहला ओडीआई भारतीय समयानुसार 5:45 AM से शुरू होगा. क्राइस्टचर्च का मौसम इस समय मध्यम रहने की संभावना है, जहां तापमान दिन में 14 डिग्री सेल्सियस और रात में 7 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा. 16 नवंबर को थोड़ी बारिश की संभावना मौजूद है, लेकिन बारिश की मात्रा न्यून रहेगी.