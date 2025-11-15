NZ vs WI 1st ODI 2025 Preview: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 16 नवंबर(रविवार) को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला एक रोमांचक शुरुआत की उम्मीद लेकर आया है. एक तरफ जहां मेज़बान न्यूज़ीलैंड मिचेल सैंटनर की कप्तानी में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के मिश्रण के साथ मैदान पर उतरेगा. न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच क्राइस्टचर्च में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज़ एक पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही टीम के रूप में चुनौती पेश करेगी. टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे जैसी मज़बूत बल्लेबाज़ी इकाई के साथ-साथ रचिन रविंद्र और माइकल ब्रेसवेल जैसे युवा खिलाड़ी कीवी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं. हैग्ले ओवल की पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है, और ऐसे में मैट हेनरी और काइल जैमीसन की उपस्थिति न्यूज़ीलैंड के लिए एक बड़ा फायदा होगी.

वेस्टइंडीज़ की टीम हालांकि अनुभव में कुछ पीछे है, लेकिन कप्तान शाई होप टीम को स्थिरता देने के लिए तैयार हैं. गेंदबाज़ी में जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर हैग्ले की उछाल और सीम मूवमेंट से लाभ उठाते हुए. बल्लेबाज़ी में उभरते खिलाड़ी जैसे अकीम ऑगस्ट और एलिक एथनेज़ पर बड़ा दायित्व होगा कि वे न्यूज़ीलैंड के गतिशील और विविधतापूर्ण आक्रमण के सामने टिककर रन बना सकें. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए नए संभावित चेहरों को परखने और आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज की तैयारी के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

वनडे में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record): न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 68 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को 31 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच बेनतीजा रहा हैं.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs WI Key Players To Watch Out): डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, मैट हेनरी, शाई होप, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs WI Mini Battle): न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज जेडन सील्स की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप बनाम मैट हेनरी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 16 नवंबर(रविवार) को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 का लाइव टेलेकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शक इस वनडे सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के चैनलों पर देख सकते हैं, जहां मैच की हर गेंद की कवरेज उपलब्ध होगी. वहीं, ऑनलाइन देखने वालों के लिए सोनी लिव(Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प मौजूद है, जिससे फैंस कहीं भी रहते हुए मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: डेवन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन/जैकब डफी, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी.

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम : शाई होप (कप्तान व विकेटकीपर), एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, खारी पियरे, जेडन सील्स, मैथ्यू फोर्ड.