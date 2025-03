South Africa vs England, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 179 रनों पर समेटा, मार्को जानसन और वियान मूल्डर ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो का मैच हैं. इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं. इंग्लैंड की टीम अपना लाज बचाने के लिए खेलेगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. SA vs ENG, ICC Champions Trophy 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

🔄 Change of Innings 🔄

Wiaan Mulder with the finishing touches as he picks up his third wicket of the game. 💪🔥🇿🇦

ENG has been bowled out for 179 runs.#WozaNawe #BePartOfIt #ChampionsTrophy #ENGvSA pic.twitter.com/0RARBoahGo

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 1, 2025