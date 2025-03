SA vs ENG, ICC Champions Trophy 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का 11वां मुकाबला 01 मार्च(शनिवार) को कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम(National Stadium) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. वनडे में दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड पर हल्की बढ़त हासिल है. अब तक दोनों टीमें 70 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 34 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 30 बार जीत दर्ज की है. एक मुकाबला टाई रहा, जबकि पांच मैच बिना नतीजे समाप्त हुए. यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड मैच में ये खिलाड़ी करेंगें कमाल, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

इंग्लैंड ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फिलिप साल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रिस्टन स्टब्स, रयान रिकेल्टन, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

