RR vs RCB, TATA IPL 2025 28th Match 1st Inning Scorecard: राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 174 रनों का टारगेट, यशस्वी जयसवाल ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA IPL 2025 28th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 28वां मुकाबला आज यानी 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में आरआर की अगुवाई संजू सैमसन (Sanju Samson) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन मिला जूला रहा है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड Live

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Rajasthan Royals wrap up their innings at 173/4. 🔥

A decent total, but RCB will back themselves in this chase. 🙌#IPL2025 #RRvRCB #Sportskeeda pic.twitter.com/BGIeX9RjzY

