RR vs MI, TATA IPL 2025 50th Match Toss Update And Live Scorecard: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 50th Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 50वां मुकाबला आज यानी 1 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन मिला जूला रहा है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: RR vs MI, TATA IPL 2025 50th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस सीजन में अपनी सातवीं जीत दर्ज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, फजलहक फारूकी.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीन में जीत हैं और सात मुकाबलों में शिकस्त मिली है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अबतक कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मैच जीते हैं और 4 में शिकस्त का सामना किया है. प्लेऑफ को देखते हुए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.