Rohit Sharma Stats Against CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, 'हिटमैन' के आकंड़ों पर एक नजर

Rohit Sharma (Photo: X)

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, IPL 2025 3rd Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 22 मार्च चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट टीम (CSK) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान एक मैच के लिए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. CSK vs MI T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें इस सीजन में अपना पहला मैच को जीतकर टूर्नामेंट का जीत के साथ आगाज करने का प्रयास करेगी. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमों ने पिछले सीजन में मिला जुला प्रदर्शन किया था. मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे.

रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस को सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में एमएस धोनी (MS Dhoni) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलने उतरेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लाडले बल्लेबाज रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

सीएसके के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले मुकाबले में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए पारी की शुरूआत करते नजर आएंगे. रोहित शर्मा इस मैच में सीएसके की गेंदबाजों की पिटाई कर सकते हैं. रोहित को ऐसे भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रन बनाना पसंद है. शिखर धवन और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

बता दें कि सीएसके के खिलाफ रोहित शर्मा 1000 रन बनाने के बेहद की करीब हैं. आईपीएल के आगामी सीजन में रोहित शर्मा हजार के आंकड़े को आसानी से छू सकते हैं. सीएसके के खिलाफ रोहित शर्मा अब तक 34 मैचों में कुल 896 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा को 1000 के आंकड़े को छूने के लिए सिर्फ 104 रनों की जरूरत है. रोहित शर्मा अगर मैदान में टिक गए तो एक ही मैच में इस आंकड़े को छू सकते हैं. अब देखना वाली बात होगी कि आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा प्रदर्शन कैसा रहता है.

कुछ ऐसा रहा रोहित शर्मा का आईपीएल करियर

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा अब तक 257 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने कुल 6628 रन बनाए हैं. इस बिच रोहित शर्मा के बल्ले से दो शतक और 43 अर्धशतक निकल चुके है. वहीं रोहित शर्मा इस दौरान 280 छक्के जड़ चुके हैं. आईपीएल में छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं. जबकि 357 छक्कों के साथ वेस्टइंडीज के पूर्व घातक बल्लेबाज क्रिस गेल पहले पायदान पर काबिज हैं.