PBKS vs RR, TATA IPL 2025 18th Match Live Toss And Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 17th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 18वां मुकाबला आज यानी पांच अप्रैल को पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs RR, TATA IPL 2025 18th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत की 'हैट्रिक' लगाना चाहेगी पंजाब किंग्स, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨 Sanju Samson is back as skipper for RR! 🏟️🤩 PBKS skipper Shreyas Iyer has won the toss and elected to bowl against RR! ❤️👊#PBKSvRR #IPL2025 #SanjuSamson #ShreyasIyer #Sportskeeda pic.twitter.com/NJVNWfvsIm — Sportskeeda (@Sportskeeda) April 5, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल.

Shreyas Iyer has won the toss & Punjab Kings will bowl first! Here's a look at the Playing XIs 📝 PBKS 👉 Remain unchanged RR 👉 Yudhvir Singh replaces Tushar Deshpande Watch LIVE action ➡ https://t.co/Ydn8W1CxFx#IPLonJioStar 👉 #PBKSvRR | LIVE NOW on Star Sports 1, Star… pic.twitter.com/v9iEqAukWR — Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2025

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (कप्तान), नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, युद्धवीर सिंह चरक, संदीप शर्मा.

पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम और राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: