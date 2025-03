NZ W vs AUS W 1st T20 2025 Toss &  Live Scorecard: न्यूजीलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला 21 मार्च(शुक्रवार) को ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सूजी बेट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगी, दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन संतुलित और दिग्गजों से भारी हुई है. दोनों टीमों के बीच काटें की टक्कर होने की उम्मीद हैं. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

न्यूजीलैंड महिला टीम ने जीती टॉस

