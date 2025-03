NZ vs PAK 4th T20I 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, न्यूज़ीलैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का चौथा मुकाबला 23 मार्च(रविवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल(Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते न्यूज़ीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगी. पाकिस्तान नेलगातार दूसरी बार टॉस जीता है. पाकिस्तान ने तीसरे टी20 में भी यही किया था और बे ओवल में भी यही दोहराना चाहेगा. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान चौथें टी20 मैच के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों की भिड़ंत तय, कौन करेगा किसे परेशान?

पाकिस्तान ने जीता टॉस

🚨 TOSS ALERT 🚨

Pakistan win the toss and opt to field first in the fourth T20I 🏏#NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/sb3SeC7q7z

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 23, 2025