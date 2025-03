New Zealand Women vs Australia Women, 1st T20I Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

New Zealand Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 21 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ महिला एशेज 2025 (Women Ashes Series 2025) में 16-0 से सफाया करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार हैं. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी की. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई ताहलिया मैकग्राथ (Tahlia McGrath) कर रहीं हैं. New Zealand Women vs Australia Women, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में शानदार जीत दर्ज कर चुका है और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी लय को बरकरार रखना चाहेगा. ताहलिया मैक्ग्राथ की कप्तानी में टीम में बेथ मूनी, एलिसे पेरी और युवा खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड शामिल हैं. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की कप्तान सूजी बेट्स की टीम श्रीलंका के खिलाफ मिले-जुले प्रदर्शन के बाद वापसी की कोशिश करेगी. सोफी डिवाइन और अमेलिया केर की वापसी से टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी. न्यूजीलैंड घरेलू मैदान का फायदा उठाकर मौजूदा टी20 चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देना चाहेगा.

श्रीलंका महिला टीम की मेज़बानी के दौरान न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों को कई चोटों का सामना करना पड़ा. वार्म-अप में चोट की वजह से मुख्य तेज़ गेंदबाज़ हेले जेन्सन को खो दिया, जबकि इज़ी ग्रेज़ और बेला जेम्स भी चोटिल हो गईं. ऑस्ट्रेलिया की टीम में नियमित कप्तान एलिसा हीली नहीं हैं. एलिसा हीली की जगह स्टार आलराउंडर ताहलिया मैकग्राथ टीम की अगुआई करेंगी.

हेड टू हेड (NZ W vs AUS W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब तक कुल 52 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 29 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड ने 21 मैच ही जीता हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा और एक मैच का रद्द हो गया था.

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुnjoy-the-liv-2543320.html&text=New+Zealand+Women+vs+Australia+Women%2C+1st+T20I+Match+Live+Streaming+In+India%3A+%E0%A4%91%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE+%E0%A4%94%E0%A4%B0+%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A1+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9A+%E0%A4%86%E0%A4%9C+%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A4%BE+%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A4%BE+%E0%A4%9F%E0%A5%8020+%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%2C+%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%95%E0%A4%AC%2C+%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82+%E0%A4%94%E0%A4%B0+%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%87+%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%8F+%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B5+%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%87+%E0%A4%95%E0%A4%BE+%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4&via=LatestlyHindi ', 650, 420);" title="Share on Twitter">